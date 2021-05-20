الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 35 درجة

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يشهد اليوم الخميس طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





كما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



