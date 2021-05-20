موعد مباراة ريال مدريد المقبلة والأخيرة في الدوري الإسباني

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره فياريال، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.









وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره فياريال، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.









ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 81 نقطة، بينما يتواجد فياريال في المركز السابع برصيد 58 نقطة.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات