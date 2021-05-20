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مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم الخميس 20-5-2021

الخميس 20/مايو/2021 - 09:32 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم الخميس 20-5-2021

اتحاد طنجة - الفتح الرباطي 17:00 المغرب، 18:00 مصر Arryadia SD/HD
مولودية وجدة - الرجاء 19:15 المغرب، 20:15 مصر Arryadia SD/HD
الجيش الملكي - نهضة الزمامرة 21:30 المغرب، 22:30 مصر Arryadia SD/HD

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