حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم الخميس 20-5-2021.





مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم الخميس 20-5-2021





اتحاد طنجة - الفتح الرباطي 17:00 المغرب، 18:00 مصر Arryadia SD/HD

مولودية وجدة - الرجاء 19:15 المغرب، 20:15 مصر Arryadia SD/HD

الجيش الملكي - نهضة الزمامرة 21:30 المغرب، 22:30 مصر Arryadia SD/HD



