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مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس 20-5-2021
الخميس 20/مايو/2021 - 09:35 ص
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مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس 20-5-2021
المباراة
الموعد
|القناة الناقلة
|أبها - الاتحاد
|19:15 السعودية، 18:15 مصر
|KSA Sports 2 HD
|الوحدة - ضمك
|19:30 السعودية، 18:30 مصر
|KSA Sports 3 HD
|النصر - الرائد
|21:00 السعودية، 20:00 مصر
|KSA Sports 1 HD
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