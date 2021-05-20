Advertisements

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس 20-5-2021

الخميس 20/مايو/2021 - 09:35 ص
بوابة الفجر
Advertisements

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس 20-5-2021.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس 20-5-2021

المباراة
الموعد
القناة الناقلة
أبها - الاتحاد19:15 السعودية، 18:15 مصرKSA Sports 2 HD
الوحدة - ضمك19:30 السعودية، 18:30 مصرKSA Sports 3 HD
النصر - الرائد21:00 السعودية، 20:00 مصرKSA Sports 1 HD

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من التربية والتعليم بشأن امتحانات مايو لطلاب الشهادة الثانوية

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ حوالي 20 ساعة

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

عاجل - أول تعليق من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بعد الاستقالة

منذ حوالي 10 ساعة

الوضع سيء.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته

منذ حوالي 10 ساعة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

علي معلول يصدم الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

برشلونة يحسم موقفه النهائي من التحرك رسميا لضم إيرلينج هالاند

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 ص

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

08:12 ص

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

11:39 م

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله