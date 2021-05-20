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بيراميدز يكشف سبب استبعاد ثنائي الفريق من رحلة نيجيريا

الخميس 20/مايو/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن سر استبعاد محمد فاروق صانع ألعاب الفريق والمهاجم الغاني جون أنطوي من رحلة بيراميدز إلى نيجيريا لمواجهة أنيمبا.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي أنيمبا في الثالثة عصر الأحد المقبل على استاد أنيمبا الدولي بمدينة أبا بنيجيريا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما فاز بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب بالقاهرة.

أوضح الطبيب أن محمد فاروق يعاني من شد في العضلة الخلفية، فيما يعاني جون أنطوي من شد في العضلة الأمامية، حيث أصيب الثنائي في مباراة أنيمبا بجولة الذهاب ويغيب اللاعبان لمدة ١٠ أيام لإجراء بعض الوحدات العلاجية والتأهيلية مع الجهاز الطبي.

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بيراميدز انيمبا الكونفدرالية الافريقية

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