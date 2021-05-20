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"شكوكو" فيلم جديد يجمع بين كريم محمود عبد العزيز و ماندو العدل

الخميس 20/مايو/2021 - 09:39 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يبدأ المخرج ماندو العدل خلال الأيام المُقبلة تحضيرات فيلمه الجديد "شكوكو" الذي يقوم ببطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، حيث يقوم حاليًا بترشيح الفنانين، وسيتم الإعلان عنهم عقب إنهاء التعاقدات، و يعد الفيلم التعاون الثاني الذي يجمع إبراهيم عيسي وماندو العدل .

وكانت آخر أعمال المخرج ماندو العدل الدرامية، هو مسلسل "بين السما والأرض"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، والمسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة.


"بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

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