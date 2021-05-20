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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 20-5-2021
الخميس 20/مايو/2021 - 09:37 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 20-5-2021.
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 20-5-2021
الجونة وغزل المحلة
تقام مباراة الجونة وغزل المحلة في تمام السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد خالد بشارة بالغردقة
المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى
تقام مباراة المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى في التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد الاسكندرية
الزمالك وطلائع الجيش
تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى
القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصري
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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