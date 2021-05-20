



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 20-5-2021.





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 20-5-2021





الجونة وغزل المحلة

تقام مباراة الجونة وغزل المحلة في تمام السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد خالد بشارة بالغردقة





المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى

تقام مباراة المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى في التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد الاسكندرية





الزمالك وطلائع الجيش

تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى





القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



