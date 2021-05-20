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"الجارديان": هدوء الصراع بين إسرائيل وغزة بعد دعوة بايدن إلى "خفض التصعيد"

الخميس 20/مايو/2021 - 09:43 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أوقفت إسرائيل ونشطاء فلسطينيون إطلاق النار لعدة ساعات في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس فيما يبدو أن جهود التوصل إلى هدنة تكتسب زخما، بعد يوم من دعوة جو بايدن علنا لإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهدوء الذي استمر ثماني ساعات - وهو الأطول منذ بدء الهجمات قبل 11 يومًا - جزءًا من اتفاق أم تهدئة مؤقتة في أعمال العنف. وانقطع الهدوء القصير في وقت لاحق يوم الخميس عندما دقت صفارات الإنذار في إسرائيل بالقرب من حدود غزة، وقال الجيش الإسرائيلي إنه أصابت طائرة مقاتلة قاذفة صواريخ.

ومع ذلك، فإن وقف إطلاق النار السابق سبقته توقفات مماثلة استمرت لساعات في القتال، والتي يُنظر إليها على أنها إجراء لبناء الثقة. وكان مسؤول في حماس قد قال في وقت سابق إن وقف إطلاق النار بات وشيكًا، وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن الجيش يعتقد أن "أهدافه" قد تحققت إلى حد كبير.

في الساعات الأولى من اليوم الخميس، نفذت إسرائيل أكثر من 12 غارة جوية على غزة، بما في ذلك اثنتان دمرتا منزلين في جنوب القطاع. وقال مسعفون إنه اصيب أربعة أشخاص في غارة جوية على بلدة خان يونس بجنوب غزة.

قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت ما قال إنها "وحدة تخزين أسلحة" في منزل مسؤول من حماس، و"بنية تحتية عسكرية تقع في مساكن" قادة حماس الآخرين، بما في ذلك في خان يونس. وانطلقت صافرات الانذار بعد منتصف الليل في بلدة بئر السبع جنوب اسرائيل وفي المناطق المتاخمة لقطاع غزة. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات او اضرار.

ونفى طرفا الصراع يوم الأربعاء أن تكون الهدنة وشيكة لكن تتواصل الجهود وسط ضغوط دولية متزايدة.

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الكلمات المفتاحية

قطاع غزه بايدن اسرائيل و حماس

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