مخرج فيلم "أولاد زهرة" يبحث عن ممثل من ذوي الاحتياجات الخاصة

وتدور أحداث الفيلم حول حياه المصابين بمتلازمة داون، وما المشاكل الذي يواجهونها والصعاب، وتجسد الفنانة داليا مصطفى خلال الأحداث دور الشقيقة الكبرى التى تهتم برعاية شقيقها الذى يعانى من الإعاقة ثم تتوالى الأحداث.





الفيلم بطولة كل من داليا مصطفى، نضال الشافعي، هالة فاخر، بيومي فؤاد، مصطفى ابو سريع، وأحمد عبدالله محمود، تأليف أحمد انور، إخراج معتز حسام.