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مخرج فيلم "أولاد زهرة" يبحث عن ممثل من ذوي الاحتياجات الخاصة
الخميس 20/مايو/2021 - 09:48 ص
بسمة عادل
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يستعد المخرج معتز حسام، للبدء في تصوير فيلمه الجديد "أولاد زهرة"، ومن المُقرر أن يبدأ في تصويره خلال الأيام المقبلة، بعد الاستقرار على باقي أبطاله، حيث أنه يبحث حاليًا عن ممثل من ذوي الاحتياجات الخاصة مصاب بمتلازمة داون.
وتدور أحداث الفيلم حول حياه المصابين بمتلازمة داون، وما المشاكل الذي يواجهونها والصعاب، وتجسد الفنانة داليا مصطفى خلال الأحداث دور الشقيقة الكبرى التى تهتم برعاية شقيقها الذى يعانى من الإعاقة ثم تتوالى الأحداث.
الفيلم بطولة كل من داليا مصطفى، نضال الشافعي، هالة فاخر، بيومي فؤاد، مصطفى ابو سريع، وأحمد عبدالله محمود، تأليف أحمد انور، إخراج معتز حسام.
الفيلم بطولة كل من داليا مصطفى، نضال الشافعي، هالة فاخر، بيومي فؤاد، مصطفى ابو سريع، وأحمد عبدالله محمود، تأليف أحمد انور، إخراج معتز حسام.
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