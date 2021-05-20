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تعرف على موعد بدء الامتحان التجريبي للثانوية العامة

الخميس 20/مايو/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد بدء الامتحان التجريبي للثانوية العامة، معلنة أن الامتحانات تبدأ يوم الأحد 23 مايو الجارى.
 
ومن جهتها، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض الملاحظات حول الامتحانات ومنها ما يلي:
- الامتحان التجريبي الثاني خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط.
- سيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر.
- طلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية يخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم إن الهدف من هذا الامتحان هو "ضبط الخوادم المركزية" من جانب الوزارة و"التعرف على شكل وطبيعة الأسئلة" من ناحية الطلاب وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية.

امتحان تجريبي بلا درجات
وأكدت الوزارة أن هذا الامتحان يعد تجريبي بلا درجات وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

موعد الامتحان التجريبي الثالث
وأوضحت الوزارة أنه سيتم طرق تصحيح إلكترونية جديدة في عدد محدود جدًا من المدارس، مشيرة إلى أنه سيتم هذه التجربة على كافة المدارس في الامتحان التجريبي الثالث المقرر إنعقاده لطلاب التابلت في المدارس المجهزة فقط وسيكون ورقيا لطلاب المنازل في نفس التوقيت في منتصف يونيو القادم. 

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