هاني الناظر يحذر: هذا الأمر يؤثر على المناعة ويسهل الإصابة بعدوى كورونا (فيديو)



وأشار "الناظر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هناك عدة عوامل تساعد على تقوية الجهاز المناعي ومنها تناول ملعقة عسل صباحا، وطبق سلطة يوميا، وكوب عصير مكون من الجزر والبرتقال والجوافة مرتين يوميا، معلقا: "بهذه الطريقة مش هنحتاج كبسولات فيتامينات".



وقال إن ممارسة رياضة المشي يوما بعد يوم لمدة نصف ساعة يرفع من قوة الجهاز المناعي، محذرا من الحزن والزعل لأنه يضعف الجهاز المناعي، وبالتالي تسهل الإصابة بالعدوى.



شدد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، على اهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فالكمامة خط الدفاع الأول ضد الفيروس، خاصة وأن مصر لم تصل بعد لذروة إصابات الموجة الثالثة من الجائحة.