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أسعار العملات الأجنبية يورو وجنيه استرليني في البنوك اليوم الخميس 20-5-2021

الخميس 20/مايو/2021 - 09:39 ص
الجنيه الاسترليني اسعار
الجنيه الاسترليني اسعار
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار العملات الأجنبية بمختلف البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الخميس 20-5-2021، استقرار مع الحفاظ على مستويتها السعرية دون حدوث تقلبات حادة.

وجاءت اسعار العملات الأجنبية ( يورو- الجنيه الاسترليني) اليوم الخميس 20-5-2021 :
كالأتي :

 اسعار  اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  20-5-2021:
سجلت اسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 18.99 جنيه للشراء ، و19.15 جنيه للبيع،  وفي بنك عودة 18.95 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع،  والبنك المصري الخليجي 18.95 جنيه للشراء  و19.15 جنيه للبيع وهي نفس الاسعار في بنوك كريدي أجريكول  وبنك بلوم مصر.
 وبلغ سعر صرف اليورو اليوم الخميس 18.94 جنيه للشراء  و19.17 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان،  و18.93 جنيه للشراء  و19.12 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 20-5-2021 :

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني في البنك المركزي نحو 22 جنيه للشراء و22.36 جنيه للبيع، وفي بنوك بلوم مصر  والبنك المصري الخليجي سجل 22.05 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع،  وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني 22.02 جنيه للشراء و 22.24 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.



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