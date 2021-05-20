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الجيش الإسرائيلي يعتقل نحو 60 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

الخميس 20/مايو/2021 - 09:27 ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات
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اعتقل الجيش الإسرائيلي، نحو 60 فلسطينيًا في حملات دهم بالضفة الغربية والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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