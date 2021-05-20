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"القسام" تستهدف حافلة نقل جنود إسرائيلية بصاروخ موجه شمال قطاع غزة

الخميس 20/مايو/2021 - 10:01 ص
صاروخ - أرشيفية
صاروخ - أرشيفية
وكالات
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استهدفت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الخميس، حافلة لنقل الجنود قرب قاعدة "زيكيم" شمال قطاع غزة بصاروخ موجه.

 

ووفقًا لقناة روسيا اليوم، أصيب جندي إسرائيلي، جراء إطلاق صاروخ "كورنيت" على الحافلة الإسرائيلية.

 

وقد أطلقت حركة "حماس"، وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية المواجهات في القدس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على تهجير عائلات الشيخ جراح.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

 

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