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"الإسكان" تطلق موقع إلكتروني لخدمة سكان المدن الجديدة

الخميس 20/مايو/2021 - 10:04 ص
وزير الاسكان
وزير الاسكان
الفجر الاقتصادي
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أطلقت موقعاً إلكترونياً (nuca-services.gov.eg) لخدمة سكان المدن الجديدة، وذلك فى إطار توجه الدولة لتطوير الخدمات الحكومية.

وأوضح وزير الإسكان، أن الموقع، الذى بدأ تشغيله تجريبيا، يُقدم خدمات متنوعة بعدد ٤٠ خدمة كمرحلة أولى، وتشمل خدمات عقارية، وخدمات تراخيص المبانى، وتراخيص التشغيل، وخدمات المرافق والتنمية وغيرها، ويهدف إلى تسهيل الحصول على الخدمات، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال تقديم الخدمات إلكترونيا، وإتاحة الدفع الإلكترونى من خلال الموقع، ومنافذ فورى المنتشرة بأنحاء الجمهورية، وبالتالي تقليل الفترة الزمنية لإنجاز الخدمات، وتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية لأجهزة المدن.

وأضافت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الموقع يوفر إمكانية رفع المستندات المطلوبة للخدمة، مما يُساهم فى التقليل من أعباء وروتين التعامل الورقى، كما يوفر خاصية الاستعلام عن المخالفات والمديونيات وسدادها إلكترونيا، وكذا الاستعلام عن الطلبات المُقدمة، وإرسال استفسارات لأجهزة المدن الجديدة.

 

 

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وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية موقع الكتروني جديد لخدمة سكان المدن الجديدة الاسكان

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