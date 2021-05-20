شرف سلامة يبدأ تصوير مسلسل "ورق التوت" بعد يومين







يستعد الفنان شريف سلامة ل بدأ تصوير مسلسل ورق التوت، بعد يومان بمنطقه الهرم، المسلسل مكون من 45 حلقة.









ويشارك في العمل كوكبه من الفنانين شريف سلامة، ثراء جبيل، سلوى عثمان، معتز هشام، خالد أنور، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف، تأليف

إخراج حسام علي.







وكان آخر أعمال شريف سلامة، مسلسل أسود فاتح، بطولة هيفاء وهبي، شريف سلامة، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، تأليف أمين جمال ، إخراج كريم العدل.