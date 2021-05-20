السكة الحديد تعلن تشغيل 4 قطارات جديدة بخطوط الصعيد من السبت

أكدت هيئة السكة الحديد أنه في إطار حرصها المستمر علي تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب فقد تقرر تشغيل خدمة جديدة بعربات مميزة اعتبار من السبت المقبل كالآتي:





1- تشغيل قطار 702 ركاب الواسطي / المنيا من الواسطي الساعة 6.15 يصل المنيا الساعة 9.00

2- تشغيل قطار 701 ركاب المنيا / الواسطي من المنيا الساعة 15.45 يصل الواسطي الساعة 18.40

3- تشغيل قطار 704 ركاب المنيا / سوهاج من المنيا الساعة 5.00 يصل سوهاج الساعة 9.05 ( لا يعمل أيام الجمع والعطلات).