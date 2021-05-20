"التعليم" تعلن تأجيل امتحان من تظهر عليه أعراض مرضية للدور الثاني بالدرجة الفعلية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط عقد الامتحانات في إطار الحرص على صحة وسلامة الطلاب، مؤكدة أن الاختبارات تعقد في لجان بالمدارس مؤمنة ومراقبة تحت إشراف المديريات التعليمية والإدارات بالتعاون مع المحافظين.

وشدد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، على أن هناك حرصا من الوزارة على صحة الطلاب والمعلمين القائمين على أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات ومن ثم سيتم تطبيق كافة الإجراءات الخاصة بالتصدي لمكافحة العدوى ضد فيروس كورونا.

وبين، أنه سيتم تقليل أعداد الطلاب بلجان الامتحانات الفرعية من 20 طالبا ليصل العدد إلى 14 للحفاظ على المسافة الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع تعقيم اللجان بصفة يومية ومستمرة، والتنبيه على المعلمين والطلاب بضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بالأدوات الشخصية، مع تشغيل بوابات التعقيم إن وجدت، واستخدام أجهزة الكشف الحرارى لكل لجنة وفى حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتأجيل امتحان الطالب للدور الثاني بالدرجة الفعلية.

واستكمل نائب الوزير: سيتم الإعلان عن طرق الوقائية والأمور الاحترازية التي يجب اتباعها باللجنة من خلال الملصقات داخل المدرسة لتوعية الطلاب بخطورة فيروس كورونا وإتباعهم الضوابط والإجراءات الاحترازية حرصا على سلامتهم وصحتهم.

ولفت، إلى أن هناك ضوابط صارمة بالنسبة للعمل داخل الكنترولات بلجان النظام والمراقبة، على رأسها النظافة اليومية لمقر اللجنة وتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا وتوفير ماكينة تطهير لرش اللجنة يوميا قبل العمل وبعد انتهاء العمل، وتوفير احتياجات اللجنة من المنظفات والمطهرات داخل مقر اللجنة مع تنظيم دخول الأعضاء مقدري الدرجات من بوابات اللجنة بواقع بوابتين أحدهم أساسية وأخرى فرعية، على أن يلتزم كل عضو بارتداء الكمامة.