5.8 مليون جنيخ أرباح "غاز مصر "خلال الربع الأول من 2021

أعلنت شركة غاز مصر عن القوائم المالية خلال الربع الأول من 2021، تحولها من الخسارة إلى الربحية على أساس سنوي، مسجلة أرباحاً بلغت 5.83 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بقيمة 37.76 مليون جنيه في الربع المقارنة من العام الماضي.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن إيرادات النشاط قد ارتفعت خلال الربع الأول إلى 978.97 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 691.32 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.









وحققت الشركة خلال 2020، صافي ربح خلال الفترة بلغ 84.632 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 164.95 مليون جنيه خلال العام السابق له.



