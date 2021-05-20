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5.8 مليون جنيخ أرباح "غاز مصر "خلال الربع الأول من 2021

الخميس 20/مايو/2021 - 10:33 ص
غاز مصر
غاز مصر
نيفين سمير
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أعلنت شركة غاز مصر  عن القوائم المالية خلال الربع الأول من 2021، تحولها من الخسارة إلى الربحية على أساس سنوي، مسجلة أرباحاً بلغت 5.83 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بقيمة 37.76 مليون جنيه في الربع المقارنة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن إيرادات النشاط قد ارتفعت خلال الربع الأول إلى 978.97 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 691.32 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.


 
وحققت الشركة خلال 2020، صافي ربح خلال الفترة بلغ 84.632 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 164.95 مليون جنيه خلال العام السابق له.

وارتفعت إيرادات النشاط خلال العام الماضي لتصل إلى 4.002 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.75 مليار جنيه خلال  2019.

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