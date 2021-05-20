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فرص سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الخميس 20/مايو/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولطيفا على السواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط امطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 35 والصغرى 19.

الإسكندرية العظمى 28 الصغرى 19.
مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 17.
سيوة العظمى 35 والصغرى 18.
بورسعيد العظمى 27 والصغرى 20.
دمياط العظمى 27 والصغرى 20.
الإسماعيلية 34 والصغرى 18.
السويس العظمى 34 والصغرى 19.
العريش العظمى 27 والصغرى 19.
طابا العظمى 34 والصغرى 21.
سانت كاترين العظمى 34 والصغرى 17.
شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 26.
الغردقة العظمى 37 والصغرى 25.
الفيوم العظمى 36 والصغرى 20.
بني سويف العظمى 37 والصغرى 21.
المنيا العظمى 37 والصغرى 22.
أسيوط العظمى 37 والصغرى 23.
سوهاج العظمى 36 والصغرى 24.
قنا العظمى 40 والصغرى 24.
الأقصر العظمى 41 والصغرى 25.
أسوان العظمى 42 والصغرى 26.

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