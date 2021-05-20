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الانتخابات الرئاسية السورية.. بدء عملية التصويت للمقيمين في الخارج
الخميس 20/مايو/2021 - 10:36 ص
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، ببدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية للمقيمين في الخارج وسط إجراءات أمنية مشددة.
وفتحت صناديق الاقتراع في أستراليا واليابان
والصين وماليزيا وإندونيسيا وباكستان والهند وعمان وإيران وأرمينيا وأبوظبي ولبنان،
حيث من المقرر أن تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة مساء.
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