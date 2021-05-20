السيسي يصدق على مشروع لمكافحة كورونا بـ50 مليون دولار

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 452 لسنة 2020 (بالموافقة علي اتفاق القرض) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد-19 بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي رقم 175 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة دمياط لصالح هيئة ميناء دمياط ، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.