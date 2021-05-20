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تراجع أرباح " أوراسكوم كونستراكشون "بنسبة 8% خلال الربع الأول

الخميس 20/مايو/2021 - 10:36 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، عن القوائم المالية حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع أرباحها بنسبة 8% خلال الربع الأول من 2021، مسجلة أرباحاً بلغت 26.9 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 24.9 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2020.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن إيرادات الشركة قد تراجعت إلى 816.6 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 827.6 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 4.97 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 1.99 مليون دولار في الربع الأول من 2020.


 
وحققت الشركة أرباحاً بلغت 97.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 131.1 مليون دولار في 2019.

وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم 90.9 مليون دولار في 2020، مقابل 121.3 مليون دولار في 2020، بينما بلغت أرباح الحصص غير المسيطرة 6.2 مليون دولار في 2020، مقابل 9.8 مليون دولا في 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال 2020 إلى 3.37 مليار دولار، مقابل 3.18 مليار دولار في 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال 2020 ، فقد تحولت الشركة إلى الخسارة بتحقيق 7.4 مليون دولار خسائر، مقابل أرباح بلغت 12.17 مليون دولار في 2019.

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