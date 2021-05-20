أداء متباين لمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

استهلت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الخميس تباين بأداء المؤشرات ، حيث هبط مؤشرها العام 0.06%، وانخفض السوق الأول 0.15%، وتراجع “رئيسي 50” بنحو 0.07%، بينما خالف المؤشر الرئيسي الاتجاه ليرتفع وحيداً بنسبة 0.21%.







