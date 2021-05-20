Advertisements
أداء متباين لمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات
الخميس 20/مايو/2021 - 10:39 ص
نيفين سمير
Advertisements
استهلت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الخميس تباين بأداء المؤشرات ، حيث هبط مؤشرها العام 0.06%، وانخفض السوق الأول 0.15%، وتراجع “رئيسي 50” بنحو 0.07%، بينما خالف المؤشر الرئيسي الاتجاه ليرتفع وحيداً بنسبة 0.21%.
وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة بالتعاملات الصباحىة لأخر جلسات الأسبوع، نحو 82 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1935 صفقة حققت سيولة بقيمة 8 ملايين دينار تقريباً.
Advertisements