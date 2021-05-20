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البورصة تفرض غرامات علي 17 شركة لمخالفتها قواعد القيد

الخميس 20/مايو/2021 - 10:43 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، أمس الأربعاء، فرض التزام مالي على 17 شركة بقيمة 5 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركات بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركات على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لعدم التزام الشركات بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بشأن انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
 
وهذه  الشركات هي : ؛ جى. أم .سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، بى اى جى للتجارة والاستثمار، رواد مصر للاستثمار السياحي، أوراسكوم للاستثمار القابضة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، دايس للملابس الجاهزة، الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، جهينة للصناعات الغذائية، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، الأهرام للطباعة والتغليف، EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات، الأهلي للتنمية والاستثمار، نايل سيتي للاستثمار، جولدن بيراميدز بلازا، أوراسكوم المالية القابضة.
 

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