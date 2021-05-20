تعرف علي أهم قرارات البورصة تجاه بعض الشركات في ظل أزمة كورونا

إتخذت لجنة قيد الأوراق المالية بعض القرارت في ضوء تأثيرات جائحة كورونا، وحرصًا من إدارة البورصة على مصلحة المساهمين، واستمرارية التداولات.





ومن أهم هذه القرارات هي منح شركتي الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، نايل سيتي للاستثمار، مهلة أخيرة حتي 31/05/2021 لموافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية عن العام المالي المنتهى في 31/12/2020.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي 5000 جنيه على 5 شركات، لعدم إرسالها مؤشرات مالية عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر عام 2020 حتى تاريخه، وهم جولدن بيراميدز بلازا، الأهلي للتنمية والاستثمار، جينيال تورز، جهينة للصناعات الغذائية.