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تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال التعاملات الصباحية

الخميس 20/مايو/2021 - 10:52 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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استهل سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الخميس على تراجع المؤشر العام للسوق “تاسي” بنسبة 0.15%، فاقداً 15 نقطة، وصل بها إلى مستوى 10357 نقطة ، وسجلت قيم التداول بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم نحو 1.5 مليار ريال من خلال حوالي 54 مليون سهم .

وأنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الأربعاء على تراجع، ليعاود خسائره في ظل انخفاض جماعي للقطاعات الرئيسية، وسط تراجع السيولة مقارنة بالجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي” متراجعاً 0.49%، فاقداً 50.97 نقطة، وصل بها إلى مستوى 10372.54 نقطة.

وتراجعت قيم التداول بنهاية جلسة أمس الأربعاء إلى 7.21 مليار ريال مقابل 8.65 مليار ريال  من خلال حوالي 263 مليون سهم مقارنة بـ317.84 مليون سهم في جلسة الثلاثاء.

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