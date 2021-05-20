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اليمن.. قائد عسكري بمحافظة لحج يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الإعدامات في سجون ميليشيا الحوثي

الخميس 20/مايو/2021 - 10:55 ص
النقيب بكيل إدريس علي
النقيب بكيل إدريس علي
الشحات غريب
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قال النقيب بكيل إدريس علي الكعلولي قائد الكتيبة الأولى في اللواء 9 صاعقة بمحافظة لحج إن جرائم ميليشيا الحوثي والانتهاكات في تعز منذ بداية الحرب تجاوزت المعقول فهناك عشرات من الضحايا الأبرياء من خلال قيام الميليشيات الحوثية بالاعتقالات والمداهمات للمدنيين واقتناص الأطفال.


وأضاف بكيل في تصريح خاص لـ"الفجر"، بأن ماحدث بمنطقة الحيمة من إعدام تلك الأسر شنقا فهي ليس بغريب على المليشيات الحوثية فإن هناك إعدامات في صفوف المدنين والاطفال والنساء والمختفين والمخفيين في سجون الميليشيات الحوثية.


وحول التدخلات التركية والايرانية باليمن وأهدافهم قال إن لإيران وتركيا تدخلات في اليمن غير مباشرة اتسمت من خلال مواقفهما العدائية للعرب بشكل عام فتدخلاتهما من خلال دعمها للميليشات الحوثية والاخوان بالعتاد العسكري، وبالخبراء وتشكيل جماعات ارهابية  لضرب التحالف العربي بهدف السيطرة على مضيق باب المندب والتحكم في ممر الملاحة الدولية وزعزعة الأمن والاستقرار بالخليج.


كما قال إن الحل السياسي الأقرب لحل الأزمة باليمن، لأن الحل العسكري لايفي بالغرض مع عصابات ومكونات سياسية تظهر بين الحين والآخر ومتنقلة من مكان الى مكان بحسب الهدف والامكانيات .


وكشف بأن وضع القضية الجنوبية بدأت تظهر جلياً إلى استعادة الدولة من خلال السيطرة على الأرض وماتمتلكه قيادة الجنوب من قاعدة شعبية في كل محافظات الجنوب.


وأشار بأن تأثير تنفيذ إتفاق الرياض على المعارك والقضية اليمنية لم يكتمل تنفيذ بنود الإتفاقية حتى نستطع معرفة تأثيرها فهي كانت بمثابة الحل الأنجح للازمه اليمنية لو تم تطبيقها على أرض الواقع  مؤكداً بأن مخرج الأزمة اليمنية يتمثل في حل الدولتين واستقلال الجنوب .

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