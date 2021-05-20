اليوم.. بدء التداول علي أسهم "انتجريتيد دياجنوستكس" بسعر 3.94 جنيه

قررت البورصة المصرية ، السماح ببدء التداول على الورقة المالية انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي اعتباراً من اليوم 20 مايو 2021 بسعر فتح (السعر المرجعي) 3.94 جنيه للسهم (بما يعادل تقريباً القيمة الاسمية للسهم البالغة 0.25 دولار أمريكي بسعر الصرف المعلن في ‏تاريخ الإيداع المركزي للأوراق المالية).





وأضافت البورصة في بيان لها اليوم ، أن ذلك بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت خلال تلك الجلسة فقط وبحد أقصى للسعر 17.25 جنيه للسهم (المعادل لمتوسط سعر السهم في بورصة لندن خلال خمسة جلسات سابقة) وذلك وفق أحكام البند رقم 30 (أحكام وشروط القيد والتداول) من تقرير الإفصاح بغرض التداول على أسهم رأسمال الشركة المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.





وأكدت البورصة ، أنه يتم التداول على الورقة المالية اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقاً للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.





ومع بداية شهر مايو الجاري، وافقت لجنة قيد الأوراق المالية، على القيد المزدوج لأسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي (شركة منشأه في جزيرة جيرسي) ‏برأسمال مصدر قدرة 150 مليون دولار أمريكي موزعاً على 600 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.25 دولار ‏أمريكي للسهم الواحد، ممثلة في إصدار واحد بجدول قيد الأوراق المالية الأجنبية.





يذكر أن القوائم المالية المجمعة لشركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي خلال 2020، قد أسفرت ارتفاع أرباحها بنسبة 20.8% على أساس سنوي.



