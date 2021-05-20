Advertisements

موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الخميس 20/مايو/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements
حقق فريق الهلال فوزًا كاسحا على نظيره الأهلي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


وأحرز أهداف الهلال كلا من سالم الدوسري "هدف"، وبافتيمبي جوميز "هدفين"، صالح الشهري "هدفين"، فيما سجل هدف الأهلي عبد الرحمن غريب.


وبهذا عزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 38 نقطة في المركز الثامن.


موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي:-


ومن المقرر أن يواجه الهلال مضيفه التعاون، يوم الأحد المُقبل، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القلهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، في إطار مباريات الجولة الـ29 من بطولة دوري المحترفين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الهلال الدوري السعودي

أخبار تهمك

الوضع سيء.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول تعليق من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بعد الاستقالة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 3 ساعات

علي معلول يصدم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الهلال السعودي اليوم| مشاهدة مباراة الهلال والرائد اليوم الأربعاء 5-2-2020 في الدوري السعودي

حصاد الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين

حصاد الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين

الدوري السعودي| كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال ضد الاتفاق

كل ماتريد معرفته عن مباراة الهلال ضد ضمك

صراع الهدافيين.. ماذا قدم جوميز وحمد الله والسومة في الدوري السعودي؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

10:00 ص

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

08:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله