موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

حقق فريق الهلال فوزًا كاسحا على نظيره الأهلي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.









وأحرز أهداف الهلال كلا من سالم الدوسري "هدف"، وبافتيمبي جوميز "هدفين"، صالح الشهري "هدفين"، فيما سجل هدف الأهلي عبد الرحمن غريب.









وبهذا عزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 38 نقطة في المركز الثامن.









موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي:-









ومن المقرر أن يواجه الهلال مضيفه التعاون، يوم الأحد المُقبل، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القلهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، في إطار مباريات الجولة الـ29 من بطولة دوري المحترفين.



