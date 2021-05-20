إبنه نادية العراقية تجعل صفحة والدتها كصدقة جارية على روحها



وكانت آخر أعمال الراحله مسلسل أحسن اب، بطولة علي ربيع، أحمد فتحي، سامي مغاوري، أحمد جمال سعيد، كارولين عزمي، تأليف محمد محمدي، أحمد محيي، إخراج معتز التوني.

حرصت مي محروس إبنه الفنانة الراحلة نادية العراقية على تغير صفحة والدتها لتكن النفس المطمئنه، كصدقة جارية على روحها، ولكي تجعل الجميع يدعون لها دائمًا.وتوفيت الفنانة نادية العراقية يوم الأحد الماضي مُتأثرة بفيروس كورونا، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية عن عمر ناهز الـ57 عاماً.