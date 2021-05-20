Advertisements

إبنه نادية العراقية تجعل صفحة والدتها كصدقة جارية على روحها

الخميس 20/مايو/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
بسمة عادل
Advertisements




حرصت مي محروس إبنه الفنانة الراحلة نادية العراقية على تغير صفحة والدتها لتكن النفس المطمئنه، كصدقة جارية على روحها، ولكي تجعل الجميع يدعون لها دائمًا. 


وتوفيت الفنانة نادية العراقية يوم الأحد الماضي مُتأثرة  بفيروس كورونا، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية عن عمر ناهز الـ57 عاماً.

وكانت آخر أعمال الراحله مسلسل أحسن اب، بطولة علي ربيع، أحمد فتحي، سامي مغاوري، أحمد جمال سعيد، كارولين عزمي، تأليف محمد محمدي، أحمد محيي، إخراج معتز التوني.

أخبار تهمك

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ ثلث ساعة

علي معلول يصدم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول تعليق من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بعد الاستقالة

منذ حوالي 12 ساعة

الوضع سيء.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 22 دقيقة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

10:00 ص

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

08:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله