الصراع يشتعل بين صلاح وكين.. ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل جولة الحسم

إقتربت الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وسط منافسة شرسة على لقب هداف الدوري والذي يقتسمه الدولي المصري محمد صلاح مع الانجليزي هاري كين.





ولم ينجح صلاح في هز شباك بيرنلي في المباراة التي خاضها فريقه ليفربول أمس ليتوقف رصيده عند الرقم 22 وهو نفس الرصيد الذي يأتي به هاري كين الذي لم ينجح هو الآخر في زيارة شباك شيفيلد يونايتد.





وجاء البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، في المركز الثالث الهدافين برصيد 18 هدف، فيما حل سون هيونج لاعب توتنهام، رابع الترتيب برصيد 17 هدف.





وتقاسم الإنجليزي باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد، المركز الخامس مع دومينيك كالفيرت لوين مهاجم ايفرتون، بعد تسجيله في فوز فريقه بثنائية ضد ساوثهامبتون بهدفين دون رد ليرفع بذلك رصيده من الأهداف إلى 16 هدف.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

هاري كين-22

محمد صلاح-22

برونو فيرنانديز-18

سون هيونغ مين-17

كالفيرت-16

باتريك بامفورد-16

أولي واتكينز-14

الكسندر لاكازيتي-13

إيلكاي غوندوغان-13

جيمي فاردي-13

ويلسون-12

كريس وود-12

داني إنغز-12

إيهيناتشو-12

راشفورد-11

ويلفريد زاها-11

ادينسون كافاني-10