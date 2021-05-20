Advertisements

19 أغسطس.. نظر استئناف تغريم قناة النهار فى دعوى ميرهان كيلر

الخميس 20/مايو/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements



قررت المحكمة مستأنف الاقتصادية قناة النهار علي حكم تغريمها مليون جنية فى دعوى ميرهان كيلر لصالحها بسبب فيديو الإعلامي تامر أمين الذي يحمل إساءات لها وسبق وقذف والتشهير بها وعدم حذف الفيديو من على اليوتيوب وفقا لصحيفة الدعوي لجلسة 19 اغسطس المقبل وذلك لضم استئناف قناة النهار لاستئناف ميرهان كيلر.



وتضمنت صحيفة الدعوي المقامة من المستشار هيثم عباس أنه في عام 2019 وأثناء عرض الإعلامي تامر أمين لبرنامجه تم التطرق إلى مشكلة المدعية مع بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم بعرض صور شخصية لها أثناء الحلقة وفي إحداها صورة لها بجوار الفنان محمد رمضان واستخدم عبارات تحمل إسقاط جنسي عليها وتم تشبيهها بالفنان محمد رمضان وأسقط عليها من خلاله أنها تتحرش بلاعبي المنتخب المصري وذكر ألفاظا تحمل إهانة لها وتحقير من شأنها وهو الأمر الذي شاهده الملايين من مصر والعالم مما ادي إلى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بعبارات ذكرت في صحيفة الدعوى.

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 21 ساعة

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول تعليق من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بعد الاستقالة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

الوضع سيء.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته

منذ حوالي 12 ساعة

علي معلول يصدم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

10:00 ص

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

08:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله