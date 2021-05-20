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موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة والأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 20/مايو/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الدوري الإنجليزي مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي.


ويأمل مانشستر يونايتد في الفوز بالمباراة واستعادة نغمة الانتصارات والمحافظة على حظوظه في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وذلك بعد تعادله مع فولهام في الجولة الماضية.


وعلى صعيد آخر, يطمح فولهام في الفوز بالمباراة وذلك بعد هزيمته في الجولة الماضية على يد توتنهام حتى يتمكن من تحسين مركزه في جدول البريميرليج.


وكانت مباراة الذهاب بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدف نظيف.

و يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة بينما يحتل ولفرهامبتون المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة.


ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون يوم الأحد 23 على ملعب مولينيو معقل ولفرهامبتون وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية والساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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