يوسف الأسدي لـ"الفجر الفني": الجمهور كان بيتمني توفيق يتجوز امنية (فيديو)



علق يوسف الأسدي، على تفاصيل شخصية توفيق الذي جسدها في الطاووس قائلا:" توفيق بالنسبة لي إنسان يشعر بأشياء كثيرة لأول مرة، لم يكن يحب أمنية لكنه كان شايف كدا، شخصية متربية مع إخواته البنات لم يتعامل مع بنت غريبة من قبل، فإنه يتعامل مع بنت غريبة لأول مرة واحساسه أنه واجب عليه أنه يحميها فهيحس أنه بيحبها،لكن لو تعرض لقضية أخرى هيدرك أنه ليس حب".



وأضاف يوسف، خلال ندوة "الفجر الفني" ان الجمهور كان يتمني زواج توفيق من امنية ولكنهم لم يدركوا انه ليس حب ولكنه نظرا لشخصيته المهزوزة وأنه في عالم مختلف عن عالمه.



مسلسل “الطاووس” بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.





