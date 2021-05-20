Advertisements

يوسف الأسدي لـ"الفجر الفني": الجمهور كان بيتمني توفيق يتجوز امنية (فيديو)

الخميس 20/مايو/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
يارا احمد، مي شاهين تصوير: بلال أحمد، مصطفي الديب
Advertisements

علق يوسف الأسدي، على تفاصيل شخصية توفيق الذي جسدها في الطاووس قائلا:"  توفيق بالنسبة لي إنسان يشعر بأشياء كثيرة لأول مرة، لم يكن يحب أمنية لكنه كان شايف كدا، شخصية متربية مع إخواته البنات لم يتعامل مع بنت غريبة من قبل،  فإنه يتعامل مع بنت غريبة لأول مرة واحساسه أنه واجب عليه أنه يحميها فهيحس أنه بيحبها،لكن لو تعرض لقضية أخرى هيدرك أنه ليس حب".

وأضاف يوسف، خلال ندوة "الفجر الفني" ان الجمهور كان يتمني زواج توفيق من امنية ولكنهم لم يدركوا انه ليس حب ولكنه نظرا لشخصيته المهزوزة وأنه في عالم مختلف عن عالمه.

مسلسل “الطاووس” بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.


أخبار تهمك

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أول تعليق من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بعد الاستقالة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 4 ساعات

علي معلول يصدم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

الوضع سيء.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

10:00 ص

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

08:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله