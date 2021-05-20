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استئناف تشغيل أسواق"منافذ الخير" بمدينة الشروق غدا مع الالتزام بحملات التطهير والتعقيم

الخميس 20/مايو/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلن المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن استئناف تشغيل السوق الحضارية  "منافذ الخير" بالمدينة، بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك بدءا من غدٍ الجمعة، مضيفاً أنه تم التأكيد على العارضين بالالتزام بتوفير بضائعهم وإعادة العرض بالتزامن مع موعد التشغيل المعلن، وإظهار أسعار السلع الغذائية بصورة واضحة طبقاً للأسعار الرسمية تفادياً لتطبيق القواعد على العارض في هذا الشأن، والتي تصل عقوبتها إلى سحب الباكية، وذلك تحقيقاً لأهداف إقامة السوق ومنها تخفيف العبء عن قاطني المدينة، وإتاحة السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

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وأضاف المهندس عبداللطيف بشارة، أنه تم استغلال فترة الإجازات في تنفيذ سلسلة من الحملات المكثفة على المنافذ، شملت حملة نظافة داخل أماكن العرض، وكذا التطهير والتعقيم لعناصر السوق، لكل من مناطق عروض الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك، واستمرارها أيضاً بصفة دورية أثناء التشغيل، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحرصاً على السلامة العامة للمواطنين.

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الكلمات المفتاحية

منافذ الخير مدينة الشروق أسواق منافذ الخير

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