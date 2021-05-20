عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضربة موجعة خلال الساعات الماضية وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تنتظره اليوم الخميس ضد طلائع الجيش لحساب مباريات الدوري المصري الممتاز.





ويفقد المارد الأبيض في تلك المواجهة خدمات واحد من أبرز اللاعبين الدولي المغربي حميد أحداد والتي أكدت الأشعة التي خضع لها أنه يحتاج إلى التأهيل للتعافي من الإصابة التي لحقت به على مستوى الكاحل.





وكان أحداد قد تعرض للإصابة في مواجهة إنبي الماضية والتي نجح نادي الزمالك في الفوز بها بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.