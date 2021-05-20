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تعرف على أبرز نجوم كرة القدم الذين تضامنوا مع الفلسطينيين

الخميس 20/مايو/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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حرص عدد من نجوم الكرة العالمية على التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه في الأحداث الأخيرة، بعد أزمة إخلاء قوات الاحتلال حي الشيخ جراح في القدس الشرقية من الأسر الفلسطينية لصالح جمعيات استيطانية وهي الأحداث التي أثارت مشاعر غضب كبيرة حول العالم ضد الكيان الصهيوني.

محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر والأهلي السابق كان على رأس النجوم الذين تضامنوا مع الفلسطينين حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "اللهم إنا نستودعك المسجد الأقصى وما حوله أرضه وسماءه وأهله والمرابطين فيه، يامن لا تضيع الودائع عنده، اللهم انصر أهلنا في القدس...اللهم كن معهم ...اللهم ثبت أقدامهم...اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام...اللهم عليك بالكيان الصهيوني ومن عاونه ..اللهم انصر أهل فلسطين يارب العالمين".

كما بعث محمد النني نجم منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي رسالة دعم للشعب الفلسطيني حيث كتب عبر حسابه على موقع "تويتر": "قلبي وروحي ودعمي لك يا فلسطين"، وهي التغريدة التي تسببت في غضب أحد أعضاء المجلس اليهودي البريطاني والذي تقدم بشكوى ضده إلى أن إدارة الجانرز ساندت اللاعب بقوة ورفضت معاقبته.

من نجوم الكرة المصرية الذين بعثوا برسائل دعم وتضامن مع الشعب الفلسطيني في الأحداث الأخيرة محمود حسن تريزيجيه المحترف في صفوف فريق أستون فيلا، وكذلك زميله بنفس الفريق أحمد المحمدي، و أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني، ومحمود شيكابالا وبعض نجوم الزمالك والأهلي.

لم يقتصر التضامن مع القضية الفلسطينية على نجوم الكرة المصرية فقط، بل دعم بعض نجوم العرب والأفارقة، الشعب الفلسطيني أيضا وفي مقدمتهم الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي لاعب فريق بوروسيا دورتموند، والجزائري اسماعيل بن رحمة والمغربي بدر بانون نجم الأهلي، واسماعيل بن ناصر نجم ميلان الإيطالي، والسنغالي ساديو ماني.

حرص أيضًا بعض نجوم الكرة في أوروبا على التضامن مع الفلسطينين في الأحداث الأخيرة، ومن أبرز مشاهد الدعم في ملاعب أوروبا ما فعله الفرنسي بول بوجبا برفع العلم الفلسطيني رفقة زميله في مانشستر يونايتد آماد ديالو عقب مباراة فريقهما ضد فولهام بالدوري الإنجليزي.

من نجوم الكرة العالمية الذين تضامنوا مع الشعب الفلسطيني أيضًا، النجم الفرنسي الكبير فرانك ريبيري والذي نشر رسالة تضامن مع فلسطين عبر حسابه على تويتر، وكذلك مواطنه عثمان ديمبيلي نجم برشلونة الإسباني، والبوسني ميراليم بيانيتش نجم الفريق الكتالوني، وثنائي ليستر سيتي حمزة سودري وويسلي فوفانا واللذان رفع العلم الفلسطيني خلال احتفالاتهما بالفوز على تشيلسي والتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي.

بعض الأندية الأوروبية بعثت رسائل تضامن مع الشعب الفلسطيني أيضًا أبرزهم وست هام يونايتد وولفرهامبتون، وقادش، ونادي باليستينو ديبورتيفو التشيلي والذي ارتدى لاعبيه الكوفية الفلسطينية قبل احدى المباريات في الدوري التشيلي، ولا يزال الدعم والمساندة مستمرة من جميع أنحاء العالم ضد الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينين على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي.

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