Advertisements

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الأخيرة

الخميس 20/مايو/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
يستعرض لكم “الفجر الرياضي” جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة الأخيرة من عمر البطولة.


يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 29 هدفًا، ثم يأتي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، بالمركز الثاني بـ23 هدفًا.


وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-

1 – كريستيانو رونالدو – 29 هدفًا
2 – روميلو لوكاكو – 23 هدفًا
3 – لويس مورييل– 22 هدفًا
4 – سيمي – 20 هدفًا
5 – تشيرو إيموبيلي –20 هدفًا
6 – دوسان فالهوفيتش – 19 هدفًا
7 – لورينزو إنسيني – 17 هدفًا
8 – لاوتارو مارتينيز – 15 هدفًا
9 – زلاتان إبراهيموفيتش – 15 هدفًا
10 – جواو بيدرو – 15 هدفًا
11 – دومينيكو بيراردي – 15 هدفًا
12 – دوفان زاباتا – 14 هدفًا
13 – أندريا بيلوتي – 12 هدفًا
14 – ماتيا ديسترو – 11 هدفًا
15 – فابيو كوالياريلا – 11 هدفًا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس تورينو انتر ميلان الدوري الايطالي

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

علي معلول يصدم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

منذ حوالي 18 ساعة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 4 ساعات

الوضع سيء.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول تعليق من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بعد الاستقالة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد هدف رونالدو.. تعرف على هداف الدوري الإيطالي بعد مرور 30 جولة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة التاسعة عشر

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الأحد

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الإثنين

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الثانية والثلاثين

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الأربعاء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

10:00 ص

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

08:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله