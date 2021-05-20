تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الأخيرة

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تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الأخيرة
الخميس 20/مايو/2021 - 11:31 ص
غدير أحمد
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يستعرض لكم “الفجر الرياضي” جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة الأخيرة من عمر البطولة.
يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 29 هدفًا، ثم يأتي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، بالمركز الثاني بـ23 هدفًا.
وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1 – كريستيانو رونالدو – 29 هدفًا
2 – روميلو لوكاكو – 23 هدفًا
3 – لويس مورييل– 22 هدفًا
4 – سيمي – 20 هدفًا
5 – تشيرو إيموبيلي –20 هدفًا
6 – دوسان فالهوفيتش – 19 هدفًا
7 – لورينزو إنسيني – 17 هدفًا
8 – لاوتارو مارتينيز – 15 هدفًا
9 – زلاتان إبراهيموفيتش – 15 هدفًا
10 – جواو بيدرو – 15 هدفًا
11 – دومينيكو بيراردي – 15 هدفًا
12 – دوفان زاباتا – 14 هدفًا
13 – أندريا بيلوتي – 12 هدفًا
14 – ماتيا ديسترو – 11 هدفًا
15 – فابيو كوالياريلا – 11 هدفًا
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