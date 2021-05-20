تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الأخيرة

يستعرض لكم “الفجر الرياضي” جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة الأخيرة من عمر البطولة.









يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 29 هدفًا، ثم يأتي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، بالمركز الثاني بـ23 هدفًا.









وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-





1 – كريستيانو رونالدو – 29 هدفًا

2 – روميلو لوكاكو – 23 هدفًا

3 – لويس مورييل– 22 هدفًا

4 – سيمي – 20 هدفًا

5 – تشيرو إيموبيلي –20 هدفًا

6 – دوسان فالهوفيتش – 19 هدفًا

7 – لورينزو إنسيني – 17 هدفًا

8 – لاوتارو مارتينيز – 15 هدفًا

9 – زلاتان إبراهيموفيتش – 15 هدفًا

10 – جواو بيدرو – 15 هدفًا

11 – دومينيكو بيراردي – 15 هدفًا

12 – دوفان زاباتا – 14 هدفًا

13 – أندريا بيلوتي – 12 هدفًا

14 – ماتيا ديسترو – 11 هدفًا

15 – فابيو كوالياريلا – 11 هدفًا