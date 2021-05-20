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646 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

الخميس 20/مايو/2021 - 11:13 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تسجيل 646 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وبحسب الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بذلك إلى 134 ألفا و117، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

 

ورصدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 4 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 1916 وفاة.

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