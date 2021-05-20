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عاجل.. الأهلي يستقر على تجديد عقد نجم الفريق

الخميس 20/مايو/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف التونسي علي معلول من التجديد للمارد الأحمر وينتهي عقد معلول مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم القادم، صيف 2022.


وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن معلول لن يمانع من تجديد عقده مع الفريق الأحمر، ومب مايتردد حول تمرده خلال الأيام الماضية غير صحيح، مؤكدا أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي أنهى الاتفاق مع اللاعب وسوف يتم الإعلان عن التجديد قريبا.


وأضاف، أن الأهلي استقر على أول يونيو ليكون موعدا للإعلان عن التجديد للثنائي معلول والسولية، نظرا لضغط المباريات في الوقت الحالي.


ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة المقرر لها بعد غد السبت ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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مواجهة صن داونز علي معلول الدوري المصري الاهلي

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