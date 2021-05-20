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أحمد السعدني يبدأ تصوير مشاهده بمسلسل "60 دقيقة" في هذا الموعد

الخميس 20/مايو/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد الفنان أحمد السعدني لتصوير مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان "60 دقيقة"، بداية شهر يونيو المقبل.

والمسلسل بطولة ياسين رئيس، سوسن بدر، ثراء جبيل، ويجرى حاليًا ترشيح باقي الأبطال، ليسافر بعدها فريق العمل إلى لبنان لتصوير مشاهدهم.

والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، ويتكون من 9 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه قريبًا عبر منصة "شاهد" الإلكترونية، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة ياسمين رئيس في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ملوك الجدعنة"، وهو من إنتاج شركة "صباح أخوان" للمنتج صادق الصباح، وهو بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، دلال عبد، يوسف شعبان، وعُرض عبر شاشة قناة "mbc مصر" .

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