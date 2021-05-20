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عاجل.. قطع المياه عن بعض مناطق محافظة الجيزة غدا الجمعة

الخميس 20/مايو/2021 - 11:10 ص
قطع المياه عن بعض مناطق محافظة الجيزة
قطع المياه عن بعض مناطق محافظة الجيزة
أحمد الشيخ
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 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع وضعف المياه عن مناطق ( أرض اللواء- ترعة المجنونة -  بولاق الدكرور)،  بدءا من الساعة الـ12 منتصف ليل غدٍ الجمعة الموافق 21/5/2021، وحتى الساعة الـ6 صباح بعد غدٍ السبت الموافق 22/5/2021.

 

وأضافت الشركة أن سبب الانقطاع بناءً على طلب الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة، نظراً لربط خط المياه قطر  500مم المتواجد أسفل كوبري ناهيا أمام شارع المجنونة والمتعارض مع قواعد محور الفريق كمال عامر، ترعة الزمر سابقا.

 

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​

 

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