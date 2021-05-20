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الاتحاد المصري يزف بشرى سارة عن السياحة الفترة المقبلة (فيديو)

الخميس 20/مايو/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مصر فتحت الفنادق بنسبة 50% وهي بداية موفقة بعد أخذ الإجراءات الاحترازية بسبب كوفيد 19.

وأضاف "هزاع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إن الالتزام بالإجراءات ساهم في جذب الأفواج السياحية إلى مصر حتى الآن.

وتابع، أن أسواق أوروبا الشرقية كانت الأكثر إقبالا وحظيت مصر بحصة جيدة وساهمت الخدمة في زيادة الأعداد السياحية حتى وصلنا إلى 3.5 مليون سائح في 2020 بإيرادات 4 مليار دولار.

وتوقع "هزاع"، زيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة من 2021 في ظل توالي التطعيم ضد فيروس كورونا والعمل على تطعيم العاملين في القطاع السياحي بالبحر الأحمر مع فتح منتجع الجلالة وعودة السياحة الروسية.

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