الاتحاد المصري يزف بشرى سارة عن السياحة الفترة المقبلة (فيديو)

قال الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مصر فتحت الفنادق بنسبة 50% وهي بداية موفقة بعد أخذ الإجراءات الاحترازية بسبب كوفيد 19.





وأضاف "هزاع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إن الالتزام بالإجراءات ساهم في جذب الأفواج السياحية إلى مصر حتى الآن.





وتابع، أن أسواق أوروبا الشرقية كانت الأكثر إقبالا وحظيت مصر بحصة جيدة وساهمت الخدمة في زيادة الأعداد السياحية حتى وصلنا إلى 3.5 مليون سائح في 2020 بإيرادات 4 مليار دولار.



