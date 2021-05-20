"ساركوزي" يخضع للمحاكمة بسبب محاولته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012

يمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام المحكمة، اليوم الخميس، بتهمة محاولته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012 بشكل غير قانوني، وهي فضيحة أدت إلى اضطراب حزبه المحافظ.





ويواجه ساركوزي (66 عاما) مزاعم بأنه أنفق ضعف الحد الأقصى القانوني البالغ 22.5 مليون يورو (27.5 مليون دولار) في السباق الرئاسي الذي خسره أمام الاشتراكي فرانسوا هولاند في حملته الانتخابية، ولكنه نفى ارتكاب أي مخالفات. ويواجه ساركوزي، الذي كان رئيسا للبلاد من 2007 إلى 2012، عقوبة بالسجن تصل إلى عام وغرامة قدرها 3750 يورو (4580 دولارا) إذا ثبتت إدانته.





ومن المقرر أن تستمر المحاكمة، التي كان من المقرر أن تبدأ في البداية في مارس، لكنها تأجلت لأن أحد المحامين نُقل إلى المستشفى مصابًا بفيروس كورونا، من المقرر أن حتى 22 يونيو. وستبدأ الإجراءات بعد أقل من ثلاثة أشهر من إدانة ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ في قضية أخرى. وقد استأنف هذا الحكم.





بعد العديد من الفضائح، حد القانون الفرنسي منذ عام 1990 بشكل صارم من الإنفاق على الحملات السياسية. ووفقًا للتحقيق القضائي في قضيته، فإن ساركوزي "استفاد بلا منازع من الاحتيال الذي سمح له، خلال حملته الانتخابية عام 2012، بموارد تفوق بكثير ما سمح به القانون".





وخلص قاضي التحقيق إلى أن ساركوزي والمقربين منه قرروا عقد "تجمعات مذهلة ومكلفة". وزعم أن التكلفة الإجمالية للحملة وصلت إلى ما لا يقل عن 42.8 مليون يورو (52 مليون دولار). ولم يثبت التحقيق ما إذا كان ساركوزي قد شارك في محاولة التستر على الإنفاق الزائد، والذي تضمن تزوير الفواتير، أو أمر بأعمال احتيالية بنفسه.



