Advertisements

"ساركوزي" يخضع للمحاكمة بسبب محاولته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012

الخميس 20/مايو/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
يمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام المحكمة، اليوم الخميس، بتهمة محاولته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012 بشكل غير قانوني، وهي فضيحة أدت إلى اضطراب حزبه المحافظ.

ويواجه ساركوزي (66 عاما) مزاعم بأنه أنفق ضعف الحد الأقصى القانوني البالغ 22.5 مليون يورو (27.5 مليون دولار) في السباق الرئاسي الذي خسره أمام الاشتراكي فرانسوا هولاند في حملته الانتخابية، ولكنه نفى ارتكاب أي مخالفات. ويواجه ساركوزي، الذي كان رئيسا للبلاد من 2007 إلى 2012، عقوبة بالسجن تصل إلى عام وغرامة قدرها 3750 يورو (4580 دولارا) إذا ثبتت إدانته.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة، التي كان من المقرر أن تبدأ في البداية في مارس، لكنها تأجلت لأن أحد المحامين نُقل إلى المستشفى مصابًا بفيروس كورونا، من المقرر أن حتى 22 يونيو. وستبدأ الإجراءات بعد أقل من ثلاثة أشهر من إدانة ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ في قضية أخرى. وقد استأنف هذا الحكم.

بعد العديد من الفضائح، حد القانون الفرنسي منذ عام 1990 بشكل صارم من الإنفاق على الحملات السياسية. ووفقًا للتحقيق القضائي في قضيته، فإن ساركوزي "استفاد بلا منازع من الاحتيال الذي سمح له، خلال حملته الانتخابية عام 2012، بموارد تفوق بكثير ما سمح به القانون".

وخلص قاضي التحقيق إلى أن ساركوزي والمقربين منه قرروا عقد "تجمعات مذهلة ومكلفة". وزعم أن التكلفة الإجمالية للحملة وصلت إلى ما لا يقل عن 42.8 مليون يورو (52 مليون دولار). ولم يثبت التحقيق ما إذا كان ساركوزي قد شارك في محاولة التستر على الإنفاق الزائد، والذي تضمن تزوير الفواتير، أو أمر بأعمال احتيالية بنفسه.

بالإضافة إلى الرئيس السابق، يواجه 12 شخصًا آخر والشركة المسؤولة عن تنظيم التجمعات الانتخابية المحاكمة بتهم تشمل التزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والتواطؤ في تمويل حملة غير قانوني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ساركوزي انتخابات فرنسا

أخبار تهمك

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

منذ حوالي 18 ساعة

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - أول تعليق من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بعد الاستقالة

منذ حوالي 12 ساعة

الوضع سيء.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

علي معلول يصدم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

ساركوزي يفشل في الهروب من "لعنة" القذافي

ترامب: رغم التحقيقات.. لا دليل على التواطؤ مع روسيا

ساركوزي يستغل "السترات الصفراء" للعودة إلى الحياة السياسية الفرنسية

آخرها "محاكمته بتهمة التمويل الغير مشروع".. فضائح "ساركوزي" الرئيس الفرنسي السابق لا تنتهي

مى سمير تكتب: زمن العواصف فى مذكرات ساركوزى

اليوم.. محاكمة رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوارد بالادور

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

10:00 ص

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

08:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله