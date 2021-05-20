محافظ القليوبية يشهد إطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة

أعطى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، شارة البدء لانطلاق أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة2021، بإيقاد الشعلة الأولمبية من أمام ديوان عام المحافظة لتجوب شوارع مدينة بنها.



جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، ومحمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للشباب وبعض القيادات التنفيذية.



وأكد محافظ القليوبية، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنسخة الماضية والنسخ المقبلة، ساهم بشكل كبير في تطوير هذا المشروع الذي أصبح من أكبر المشروعات القومية الذي ترتكز عليه استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، انطلاقا من أهمية التنشئة السليمة للطفل، والاهتمام بدور الرياضة في التربية البدنية والجوانب الصحية، وإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة التي تساعده على القيادة وخلق جيل واع وسليم صحيا وبدنيًا.



وأضاف المحافظ، أن إقامة الأولمبياد بمثابة فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة في مختلف الألعاب، حيث أنها محاكاة لدورة الأولمبياد العالمية والتي تهدف إلى غرس روح المنافسة للطلائع منذ الصغر، واكتشاف وتنمية مواهبهم، مضيفا أن دعمه الكامل للبطولة لإنجاح البطولة وظهورها بالمظهر المشرف الذي يليق بأبناء المحافظة.



من جانبه أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الطلائع المشاركين في هذه البطولة من المرحلة العمرية من 12 إلى 14 عام، وستمر البطولة بثلاثة مراحل (محلي _ إقليمي _ قومي) وستبدأ المنافسات على المستوى المحلي خلال شهر يونيو القادم، وبعدها يجرى تقسيم الجمهورية إلى (٨) قطاعات إقليمية كل قطاع يضم ٣ محافظات، ستبدأ المنافسات بينهم على المستوى الإقليمي خلال شهر سبتمبر وبعدها ستبدأ التصفيات على المستوى القومي خلال شهر أكتوبر وتوزع الجوائز على الفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث في كل لعبة.



تشمل أولمبياد الطفل المصري، ألعاب كرة قدم خماسي، كرة سلة، كرة طائرة، كرة يد، تنس طاولة، ألعاب القوى، كاراتيه (كاتا)، تايكوندو، سباحة، مصارعة، ملاكمة، رفع أثقال، جودو.