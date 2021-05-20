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الأمير وليام يتلقى جرعته الأولى من لقاح كورونا

الخميس 20/مايو/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال الأمير وليام، اليوم الخميس، إنه تلقى جرعته الأولى من لقاح COVID-19 حيث توسع دائرة الصحة الوطنية في بريطانيا برنامج التلقيح للشباب.

وتلقى ويليام، 38 عامًا، اللقاح في متحف العلوم بلندن، أحد مراكز التطعيم واسعة النطاق التي تم افتتاحها في جميع أنحاء البلاد. نُشرت صورة للأمير وهو يتلقى اللقاح على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب: "تلقيت يوم الثلاثاء جرعتي الأولى من لقاح كوفيد 19.. الى كل أولئك الذين يعملون على طرح اللقاح - شكرًا لكم على كل ما فعلتموه وما زلتم تفعلونه."

فتحت بريطانيا الأسبوع الماضي برنامجها الوطني للتطعيم لأي شخص يزيد عمره عن 34 عامًا. وقد تم توسيع البرنامج تدريجيًا ليشمل الفئات العمرية الأصغر سنًا منذ أن بدأ في أوائل ديسمبر.

كما تلقى أعضاء آخرون في العائلة المالكة، بما في ذلك الملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز، اللقاح علنًا للترويج لتلقي التطعيم. كما تلقى أكثر من 70٪ من البالغين في بريطانيا جرعة واحدة على الأقل من لقاح COVID-19.

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لقاح كوفيد 19 الامير ويليم

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