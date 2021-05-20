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إصابة عجوز صدمه توك توك حال عبوره الطريق بالحوامدية

الخميس 20/مايو/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أصيب عجوز، إثر اصطدام دراجة بخارية "توك توك"، به، حال عبوره الطريق بمدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى مأمور قسم شرطة الحوامدية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصاب، بمدينة الحوامدية جنوب المحافظة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال عبور عجوز الطريق صدمه دراجة بخارية "توك توك"، ما أسفر عن إصابته، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

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