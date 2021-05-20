إصابة عجوز صدمه توك توك حال عبوره الطريق بالحوامدية

أصيب عجوز، إثر اصطدام دراجة بخارية "توك توك"، به، حال عبوره الطريق بمدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.





وتلقى مأمور قسم شرطة الحوامدية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصاب، بمدينة الحوامدية جنوب المحافظة.



