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ضوابط "التعليم" للطلاب الذين تظهر عليهم أعراض مرضية أثناء الامتحانات

الخميس 20/مايو/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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وضعت وزارة التربية والتعليم، ضوابط لتنظيم امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، خاصةً الذين تظهر عليهم أي حالات مرضية.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن ضوابط وزارة التربية والتعليم للطلاب الذين تظهر عليهم أعراض مرضية أثناء الامتحانات:

١. تشغيل بوابات التعقيم في لجان الثانوية العامة، واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة.

٢. وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتأجيل امتحان الطالب للدور الثاني بالدرجة الفعلية.

٣. يحتفظ الطالب بحقه كاملا في دخول امتحانات الدور الثاني دون أي ضرر شرط أن يقدم ما يثبت من أوراق.

٤. الإعلان عن طرق الوقائية والأمور الاحترازية التي يجب اتباعها باللجنة من خلال الملصقات داخل المدرسة لتوعية الطلاب بخطورة كورونا وإتباعهم الضوابط والإجراءات الاحترازية حرصا على سلامتهم وصحتهم.

٥. سيتم تقليل أعداد الطلاب بلجان الامتحانات الفرعية من 20 طالبا ليصل العدد إلى 14 للحفاظ على المسافة الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.

٦. التنبيه على المعلمين والطلاب بضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بالأدوات الشخصية.

 ومن المقرر، انطلاق امتحانات الشهادة العامة في الثانوية يوم 4 يوليو المقبل، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بداية يونيو القادم، فيما يبدأ طلاب شهادة الدبلومات الفنية امتحاناتهم العملية 5 يونيو والنظرية تنطلق يوم 19 يونيو حتى 1 يوليو 2021.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إجراء 3 امتحانات تجريبية للصف الثالث الثانوي، في نهاية شهر أبريل، وشهر مايو، وكذلك شهر يونيو.

ويرجع الهدف من الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021 شهر أبريل، هو اختبار الأجهزة المستخدمة ومحاكاة كاملة لاستخدام المعدات والشبكات، سواء للطالب أو من ناحية الوزارة.

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