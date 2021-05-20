Advertisements

محافظ بورسعيد يفتتح سوق العصر الحضارى بحى العرب

الخميس 20/مايو/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements


افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس سوق العصر الحضارى بحى العرب، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ واللواء مدحت عبد الرحيم مساعد مديرالأمن، والاستاذ عادل عبد الفتاح رئيس حى العرب.


وأكد محافظ بورسعيد أنه تم انشاء سوق العصر الجديد بحى العرب تماشيا مع الطفرة الخدمية التى تشهدها بورسعيد مؤخرا، واستكمالا لسلسلة الأسواق الحديثة التى أقامتها المحافظة كسوق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، ولإنهاء عصر الأسواق العشوائية والاشغالات وتحقيق مجتمعات خدمية على أعلى مستوى، لافتا أنه جرى تصميم السوق على أحدث طراز بما يحقق سبل الراحة للبائعين والمواطنين، مشيرا إلى أنه تم تخصيص المحال البديلة بالسوق لجميع المستحقين.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم إزالة الأسواق العشوائية بالمنطقة بالتوازى مع افتتاح سوق العصر الجديد، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالسوق، وذلك لتحقيق مظهر حضارى لائق يتناسب مع أعمال التنمية التى تشهدها كافة المجالات ببورسعيد، ووجه المحافظ بمنع عودة أى أشكال للعشوائيات بالمنطقة، وتطبيق الإجراءات الحازمة ضد المخالفين وواضعى الاشغالات والتعديات، لافتا أن كافة أحياء بورسعيد تشهد إعادة هيكلة وتطوير الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حديثة تحقق سيل الراحة للمواطنين وترفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن سوق العصر الجديد مقام على مساحة ٢٠٠٠ م2 بالاضافة الي الطرق المحيطة بة ليستقبل الباعة الموجودين بـعدد من الاسواق العشوائية.

ويتكون السوق من ٧٢ باكية بالاضافة الي ٥٥ محل تضم عدد من الانشطة المختلفة وانه تم مراعاة اختيار موقع السوق الجديد بالقرب من نفس المنطقة التي كانت يوجد بها الباعة
محافظ بورسعيد يفتتح سوق العصر الحضارى بحى العرب
محافظ بورسعيد يفتتح سوق العصر الحضارى بحى العرب
محافظ بورسعيد يفتتح سوق العصر الحضارى بحى العرب
محافظ بورسعيد يفتتح سوق العصر الحضارى بحى العرب
محافظ بورسعيد يفتتح سوق العصر الحضارى بحى العرب
محافظ بورسعيد يفتتح سوق العصر الحضارى بحى العرب
محافظ بورسعيد يفتتح سوق العصر الحضارى بحى العرب
محافظ بورسعيد يفتتح سوق العصر الحضارى بحى العرب
محافظ بورسعيد يفتتح سوق العصر الحضارى بحى العرب
محافظ بورسعيد يفتتح سوق العصر الحضارى بحى العرب

أخبار تهمك

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على تجديد عقد نجم الفريق

منذ ثلث ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الوضع سيء.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول تعليق من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بعد الاستقالة

منذ حوالي 12 ساعة

علي معلول يصدم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

10:00 ص

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

08:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله