محافظ بورسعيد يفتتح سوق العصر الحضارى بحى العرب



ويتكون السوق من ٧٢ باكية بالاضافة الي ٥٥ محل تضم عدد من الانشطة المختلفة وانه تم مراعاة اختيار موقع السوق الجديد بالقرب من نفس المنطقة التي كانت يوجد بها الباعة

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس سوق العصر الحضارى بحى العرب، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ واللواء مدحت عبد الرحيم مساعد مديرالأمن، والاستاذ عادل عبد الفتاح رئيس حى العرب.وأكد محافظ بورسعيد أنه تم انشاء سوق العصر الجديد بحى العرب تماشيا مع الطفرة الخدمية التى تشهدها بورسعيد مؤخرا، واستكمالا لسلسلة الأسواق الحديثة التى أقامتها المحافظة كسوق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، ولإنهاء عصر الأسواق العشوائية والاشغالات وتحقيق مجتمعات خدمية على أعلى مستوى، لافتا أنه جرى تصميم السوق على أحدث طراز بما يحقق سبل الراحة للبائعين والمواطنين، مشيرا إلى أنه تم تخصيص المحال البديلة بالسوق لجميع المستحقين.وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم إزالة الأسواق العشوائية بالمنطقة بالتوازى مع افتتاح سوق العصر الجديد، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالسوق، وذلك لتحقيق مظهر حضارى لائق يتناسب مع أعمال التنمية التى تشهدها كافة المجالات ببورسعيد، ووجه المحافظ بمنع عودة أى أشكال للعشوائيات بالمنطقة، وتطبيق الإجراءات الحازمة ضد المخالفين وواضعى الاشغالات والتعديات، لافتا أن كافة أحياء بورسعيد تشهد إعادة هيكلة وتطوير الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حديثة تحقق سيل الراحة للمواطنين وترفع كفاءة الخدمات المقدمة.وأشار محافظ بورسعيد إلى أن سوق العصر الجديد مقام على مساحة ٢٠٠٠ م2 بالاضافة الي الطرق المحيطة بة ليستقبل الباعة الموجودين بـعدد من الاسواق العشوائية.